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Spor Dillere fena düşecek! Real Madrid şaşırtmaya devam ediyor: Yeni sezonda Güler'in son hali rakipleri şaşırttı
Spor

Dillere fena düşecek! Real Madrid şaşırtmaya devam ediyor: Yeni sezonda Güler'in son hali rakipleri şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 01:20:00 - 2024-06-06 01:37:49
Dillere fena düşecek! Real Madrid şaşırtmaya devam ediyor: Yeni sezonda Güler'in son hali rakipleri şaşırttı

Son dönemde Real Madrid'in, yeni sezonda Arda Güler'i takımda tutmak istediği belirtildi. Herkes bunu konuşuyor. Real Madrid'de liste güncellendi.

Sezonu La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle tamamlayan Real Madrid'de yeni sezon planlaması yapılıyor.

Athletic'te yer alan habere göre; Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalması bekleniyor.

Kylian Mbappe ve Endrick'in takıma katılmasıyla ön alandaki rekabetin artacağına dikkat çekilirken sağ kanatta Arda Güler'in forma giyme şansının yüksek olduğu kaydedildi.

TARİHE GEÇTİ

Tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcu Devler Ligi zaferi yaşarken Arda Güler tarihe geçti.

Dortmund maçının kadrosunda bulunan Arda Güler, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 3. kupasını kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'yla ilk kupasını kazanan Arda Güler, LaLiga zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini de yaşadı.

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