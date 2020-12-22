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Gündem Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!
Gündem

Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle linç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:30:00 - 2020-12-22 20:41:01
Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarihçi Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle kamuoyunda linç edilmesine değinen Dilipak, "Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz." dedi.

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