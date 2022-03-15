Dilipak doktorların grevini değerlendirdi! 'Herkesin daha sabırlı olması gerekir'

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Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Türkiye genelinde başlattığıgreve ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Genel olarak Türkiye'de herkes çok gergin. Bu gerilimi tahrik edici dil ve üsluptan uzaklaşmak gerekiyor." dedi.

'Herkesin daha sabırlı olması gerekir'

"Gerilim gerilimi doğuruyor." diyen Dilipak, "Kaçtığımızı zannettiğimiz şeye doğru koşuyoruz. Herkesin daha sabırlı olması gerekiyor. Herkes birbirinden intikam almaya kalkarsa zaten düşmana ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.