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Gündem Dilipak doktorların grevini değerlendirdi! 'Herkesin daha sabırlı olması gerekir'
Gündem

Dilipak doktorların grevini değerlendirdi! 'Herkesin daha sabırlı olması gerekir'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğündeki greve ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:58:00 - 2022-03-16 00:20:25

 Yeniakit.com.tr 

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Türkiye genelinde başlattığıgreve ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Genel olarak Türkiye'de herkes çok gergin. Bu gerilimi tahrik edici dil ve üsluptan uzaklaşmak gerekiyor." dedi.

'Herkesin daha sabırlı olması gerekir'

"Gerilim gerilimi doğuruyor." diyen Dilipak, "Kaçtığımızı zannettiğimiz şeye doğru koşuyoruz. Herkesin daha sabırlı olması gerekiyor. Herkes birbirinden intikam almaya kalkarsa zaten düşmana ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

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