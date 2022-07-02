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Dilencilerin yeni oyunu pes dedirtti! Öyle bir şey yapıyorlar ki duyanlar şok oluyor

İstanbul Eyüpsultan’da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri görünce panikleyen dilencinin üzerinden çıkan para duyanları şok etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:28:00 - 2022-07-02 13:27:06

İstanbul Eyüpsultan’da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri görünce panikleyen dilencinin üzerinden çıkan para duyanları şok etti.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim, takip ve uygulamalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan’da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti. 

Ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.

Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye “Kabahatler Kanunu” gereği cezai işlem uyguladı.

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Yorumlar

aynen böyle

bunlar geçen aylarda kımılcıyandar oğlu ile topuğu kırık marulcuyanın tiyatro sahnelerinden bir bölümdü şimdi yeni oyun sahneleme çalışmaları devam ediyor
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