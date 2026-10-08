Dilek İmamoğlu’nun yeğenine 1,9 milyonluk soru! Savcı üsteleyince bu cevabı verdi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 31. gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren hakim karşısına çıktı. Dağdeviren’e, iddianamede yer alan para hareketleri ve iş insanı Orhan Yıldırım’ın beyanları soruldu.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

İddianamede ifadesine yer verilen iş insanı Orhan Yıldırım, Derya Dağdeviren’in eşi Murat Dağdeviren’i Ağaç A.Ş.’ye gidip geldiği dönemde gördüğünü anlattı.

Yıldırım, Murat Dağdeviren’in eşi Derya Dağdeviren’in Dilek İmamoğlu’nun yeğeni olması nedeniyle kurumda rahat hareket ettiğinin bilindiğini ifade etti.

Yıldırım ifadesinde, kurumdan alacaklarından Murat Dağdeviren’e bahsettiğinde kendisine, “Onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder kurumdan alırım” denildiğini aktardı.

Murat Dağdeviren’in yakın akrabalık ilişkilerini kullanarak alacakların tahsilini sağlayabileceğini söylediğini kaydeden Yıldırım, başlangıçta gönderdiği paraları borç olarak verdiğini düşündüğünü belirtti.

“YAKLAŞIK 3 MİLYON TL GÖNDERDİM”

Orhan Yıldırım, daha sonra Ağaç A.Ş.’den hakediş ödemelerini almaya başladığını belirterek Murat Dağdeviren’e gönderdiği paralarla ilgili şu ifadeyi kullandı:

“Daha sonra benim peyderpey hakedişlerim yapıldı ve Ağaç A.Ş.’den küçük miktarlarda da olsa ödemelerimi almaya başladım. Murat Dağdeviren’e Ağaç A.Ş.’de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim.”

DERYA DAĞDEVİREN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapan Derya Dağdeviren ise herhangi bir nüfuz sağlama, ayrıcalık tanıma ya da menfaat temin etme ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Dağdeviren, Orhan Yıldırım tarafından gönderilen paraların teslimine ve rüşvet verilmesine aracılık ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Zaman zaman borç aldıklarını ve daha sonra bu borçları geri ödediklerini ifade eden Dağdeviren, para hareketlerinin suç teşkil eden bir menfaat ilişkisi şeklinde değerlendirilmesine karşı çıktı.

Dağdeviren ayrıca herhangi bir kamu görevlisi adına Orhan Yıldırım’dan para istemediğini; ihale verilmesi, hakediş ödenmesi veya bir kamu işleminin gerçekleştirilmesi karşılığında para verilmesine yönelik herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.

HESABINA 26 İŞLEMDE 1 MİLYON 896 BİN TL

Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Derya Dağdeviren’in banka hesabındaki para hareketleri oldu.

İddianameye göre Orhan Yıldırım tarafından 5 Mart 2020 ile 8 Haziran 2022 tarihleri arasında Dağdeviren’in hesabına 26 ayrı işlemle toplam 1 milyon 896 bin TL gönderildi.

Dağdeviren, söz konusu banka hareketlerini reddetmedi.

Paraların bir kısmının eşinin çalışmasının karşılığı olduğunu söyleyen Dağdeviren, bir bölümünün ise şantiyelerde çalışan diğer işçilere verilmek veya çeşitli giderlerde kullanılmak üzere gönderildiğini ifade etti.

Dağdeviren, eşinin ekonomik sorunları ve hesaplarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bazı ödemelerin kendi hesabına yapılmasının istendiğini anlattı.

SAVCI PARA HAREKETLERİNİ SORDU

Savunmanın ardından Derya Dağdeviren’in çapraz sorgusuna geçildi.

Cumhuriyet savcısı, “2 yıl içerisinde hesabınıza 1 milyon 896 bin TL para gönderilmiş. Bu para gönderimleri neye ilişkin?” diye sordu.

Dağdeviren ise paraların eşinin geçmişteki şirketinden kaynaklandığını belirterek, kendi hesabında bloke veya icra bulunmaması nedeniyle tedbir amacıyla paraların kendi hesabına gönderilmesinin istendiğini söyledi.

“AMA AYNI TARİHLERDE EŞİNİZE DE PARA GÖNDERİLMİŞ”

Savcı bu kez para hareketlerindeki dikkat çekici bir ayrıntıyı gündeme getirdi.

Dağdeviren’in, eşinin hesaplarındaki sıkıntılar nedeniyle paraların kendi hesabına yatırıldığını söylemesi üzerine savcı, “Ama aynı tarihlerde eşinize de gönderilen paralar var. Çok benzer tarihlerde” dedi.

Derya Dağdeviren bu soruya:

“Hatırlamıyorum.”

cevabını verdi.

1,9 MİLYON TL'NİN AKIBETİ DE SORULDU

Savcılık, Dağdeviren’in hesabına gönderilen paraların daha sonra ne olduğunun da açıklanmasını istedi.

Dağdeviren, yaklaşık iki yıllık dönemde gerçekleşen işlemleri tek tek hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek, paraların bankadan çekilip çekilmediği veya eşine gönderilip gönderilmediğinin banka kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkacağını söyledi.

Davanın ilerleyen oturumlarında diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.