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Aktüel

Dilek fenerleri anneler için uçuruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:20:56 -
Dilek fenerleri anneler için uçuruldu

KIRIKKALE (AA) - AK Parti İl Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla gökyüzüne dilek feneri uçurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer, dilek fenerlerini anneler için gökyüzüne gönderdi.

Dağdelen, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak Anneler Günü'nü aktif ve farklı bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla annelerin ve büyüklerin evlerde olduğunu dile getiren Dağdelen, "Onlara bir nebze moral olması için dilek fenerlerini uçuralım istedik. Tabi Anneler Günü bir gün değil. Bir ömür annelerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Anne yürekli olmamız lazım. Anne yürekli demek, merhametli olmak demek. Merhametli annelerimizin haklarını ödeyemeyiz." diye konuştu.


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