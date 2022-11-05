Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pasifik Okyanusu'nda denize düşen Tahiti'de kaybolan Dilek Ertek öldü mü?

Kariyeri, başarıları ve özel hayatıyla merak edilen ve takip edilen Dilek Ertek, üzücü bir kazayla sevenleri büyük üzüntüye boğdu. Çıktığı tatilde denize düşen Dilek Ertek'ten 10 gündür haber alınamıyor. Peki, Dilek Ertek kimdir, başarıları nedir, eşi kimdir?

DİLEK ERTEK ÖLDÜ MÜ?

Tatile çıktığı Tahiti'de 26 Ekim'de geminin güvertesinden denize düşen Ertek'e 10 günden bu yana ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili avukatları aracılığıyla açıklama yapan aile, "Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır." ifadesine yer verdi.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

İstanbul'da doğan Dilek Ertek, Avusturya Lisesi'nde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan Ertek, New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince kendi işini kurdu ve 1995’in sonunda İstanbul’da ilk mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süredir ise dünyaca ünlü bir firmanın distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

DİLEK ERTEK EŞİ KİM?

İş insanı Dilek Ertek, 1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Bir oğulları bulunan çift 2004 yılında boşandı.

DİLEK ERTEK OĞLU KİM?

10 gün önce denize düşerek ortadan kaybolan ve o günden itibaren arama çalışmalarının devam ettiği ancak henüz bir bulguya ulaşılmadığı açıklandı. İş insanı Dilek Ertek'in Gökçe Atuk adında oğlu vardır. Gökçe Atuk'un iki evladı vardır.

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Pasifik Okyanusu'nda denize düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar

Dünyaca ünlü lüks mücevher markası Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in Tahiti'ye giden gemiden Pasifik Okyanusu'na düşerek kaybolmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ünlü iş insanı Dilek Ertek'in Tahiti seyahati sırasında cruise gemisinden Pasifik Okyanusu'na düşerek kaybolması şok etkisi yarattı. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikoplerle Pasifik Okyanusu'nda annesi arıyor. Olayla ilgili Tahiti'de de soruşturma başlatıldığı ve hukuki sürecin aile tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

AKŞAM YEMEĞİNE GELMEYİNCE...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi. Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde Ertek'in balkondan aşağı düştüğü görüldü. Ertek'in oğlu haberle bölgeye giderken, günlerdir süren arama çalışmalarında sonuç alınamadı.Gökçe Atuk'un avukatı ise bir basın açıklaması yaparak olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Cemiyet hayatının sevilen insanlarından biri olan, dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü, işadamı Gökçe Atuk'un annesi, işkadını Dilek Ertek, gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ertek, gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, 26 Ekim'de denize düştü. Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermedi. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesinin düştüğünü öğrenen müvekkilim Gökçe Atuk, derhal Papeete'ye gitti. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmasının çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş veriyor. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgün ve gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklamasını yapmak istiyoruz."