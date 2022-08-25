Dile kolay... Tam 62 yıl sonra!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Turnuvaya katılan ekiplerden biri de Eintracht Frankfurt oldu. Alman ekibi, 62 yıl sonra Devler Ligi arenasında yer aldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi



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Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)

B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)

D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)

E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)

EINTRACHT FRANKFURT 62 YIL SONRA DEVLER ARENASINDA

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl mücadele edecek Eintracht Frankfurt, uzun süre sonra hasreti sonlandıracak. Zira Alman eki, tam 62 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda yer alacak.

En son o zamanki ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada, 1960 finalini Real Madrid'le oynayan ancak 7-3 kaybeden Eintracht Frankfurt, o tarihten bu yana ilk kez Devler Arenası'nda mücadele edecek. Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde iki katılım arasında en uzun süre sonra maça çıkacak ekip olacak.

Frankfurt'un ardından en uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkan ekip Sevilla oldu. İspanyol temsilcisi, ilk katılımın ardından 50 yıl sonra Devler Arenası'nda boy göstermişti.

Bu iki takımı Tottenham, Famafusta ve Manchester City takip etti. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur 48, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Famagusta 45 ve bir başka Premier Ligi ekiplerinden Manchester City ise 43 yıl sonra hasreti dindirmişti.



