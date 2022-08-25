Dilane Bakwa kim kaç yaşında? Dilane Bakwa kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin Dilane Bakwa ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Tarzıyla Kylian Mbappe'ye benzetilen Dilane Bakwa'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Dilane Bakwa kim?
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'un formasını giyen Dilane Bakwa’yı yakın takibe aldığı ileri sürüldü. Peki, Dilane Bakwa kim?
Dilane Bakwa kim kaç yaşında? Dilane Bakwa kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Dilane Bakwa 26 Ağustos 2002’de dünyaya geldi. Forvet sol kanat mevkiinde oynamaktadır. 20 yaşındaki futbolcu, 1.79 boyundadır ve 1 Temmuz 2020'den bu yana Bordeaux'ta forma giymektedir.
Bordeaux formasıyla 17 maça çıkan genç oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı.