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Diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardılar

Yunusemre Belediyesi Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda dikiş kursu gören hanımlar, diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
Diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardılar

Yunusemre Belediyesi Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda dikiş kursu gören hanımlar, diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardı. Birbirinden güzel kıyafetler diken kursiyerler, tasarımcıları aratmadı.


Yunusemre Belediyesi Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda dikiş kursuna katılan bayanlar bir yandan yeni bir hobi edinirken; bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kursiyerler kurs süresince yaptıkları ürünleri lokalde beğeniye sundu. Sergiyi gezen Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz kursiyerlerle de bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kurs Eğitmeni Şükran Öndeş hanımlarla birlikte güzel kıyafetler tasarladıklarını belirtti. Başarılı bir kurs dönemi geçirdiklerini anlatan Öndeş, “Buradaki kıyafetler 25 kursiyer ile yapıldı. Yoğun bir çalışma sürecinden geçtik elbette. Bu tür kurslarla hanımlar bir yandan hobi edinirken; bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.


Kursiyerlerden Seher Yıldırım kursta çok şey öğrendiğini belirtirken; kursa katılan Fatma Çelik ise duygularını şu sözlerle anlattı: “Burada birçok kursa geliyorum. Bu kurslar bizler için oldukça faydalı oluyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
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