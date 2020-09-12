"Diktatörlük" CHP'nin devrelerini yaktı

Girdiği tüm seçimlerde ve isminin geçtiği her ankette dibi boylayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa gömen 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümüne ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla darbe ruhunu tarihin tozlu sayfalarına gömeceklerini iddia etti.

18 yıldır halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak sandıktan lider çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle, Cumhurbaşkanlığı Rejimi'ni ise "tek adam rejimi" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, yönetime gelmeleri durumunda bu "diktatörlüğe" son verecekleri hezeyanında bulundu.

Darbeci zihniyetten darbe karşıtı söylem

CHP, bugüne kadar muhafazakar kesime yönelik takındıkları tavırla "darbeci" zihniyetini devam ettirirken, "12 Eylül ruhuna" ve "tek adam rejimine" son vereceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gülünç karşılanmasının yanında parti içinde tam bir "diktatörlük" karmaşası yaşandığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde, kirli ideolojilerini vatandaşa dayatmak için kullandıkları Halk TV'de açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, diktatörlük sevdasını ifşa eden açıklamalarda bulunmuştu.

Böke, diktatörlük sevdasını ifşa etti

Böke, iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl mahvedeceklerini detaylıca anlattığı açıklamasında, özel şirketleri müzakere dahi etmeden kamulaştıracaklarını dile getirerek, "Müzakere falan yok, bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Partide iki başlılık

Böke'nin "diktatörlük" sevdasını ifşa ettiği açıklamaları sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, diktatörlüğün karşısında yer aldığını ileri sürdüğü paylaşımda bulunması, partinin üst düzey kadrolarında bile nasıl bir çıkmazın yaşandığının, iki başlılığın kanıtı oldu.