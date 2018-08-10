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Diktatör Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Yine hükümeti hedef aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurunun TL karşısında değer kazanmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:39
Diktatör Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Yine hükümeti hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Dedik ki devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet:

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:39
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • TuranTuran1 sa önce
    Hükümetin sorumluluğu yok mu hiç?
  • Pertekli hüseyinPertekli hüseyin39 dk önce
    Kılıçdaroğlu sana bir tek cümle ile değil iki kelime ile cevap veriyorum. ".....r haysiyyetsiz"
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL55 dk önce
    SEN Türkiyeyi coktaaaaan satmistin ey satilmis h.in..senin dünyadan haberin YOK be gerizekali diktatör..!!!Zaman dik durma zamani..Zaman bir olma zamani..Zaman bir millet olma zamani ey siyonistlerin ortadogu usagi..!!!
  • LeventLevent32 dk önce
    Ulan bu hala konusuyormu, yazik be defol git, milletin seni dinlemeye ihtiyaci yok. Zavallisin seni takan olmadi ve olmayacak. Koltugundan olacaksin yakindir
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