Diktatör Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Yine hükümeti hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Dedik ki devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet: