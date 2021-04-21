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Ekonomi Dikkatli olmakta fayda var! Yurt dışı üretici fiyatları arttı
Ekonomi

Dikkatli olmakta fayda var! Yurt dışı üretici fiyatları arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) martta şubat ayına göre yüzde 7.45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27.54 değer kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:36:00 -
Dikkatli olmakta fayda var! Yurt dışı üretici fiyatları arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35.35, imalatta yüzde 33.14 artış görüldü. Ana sanayi gruplarından ara malında yüzde 37.37, dayanıklı tüketim malında yüzde 30.91, dayanıksız tüketim malında yüzde 27.99, enerjide yüzde 90.14, sermaye malında yüzde 26.08 yükseliş gözlendi. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9.55, imalatta yüzde 7.42 artış olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 8.79, dayanıklı tüketim malında yüzde 6.36, dayanıksız tüketim malında yüzde 5.90, enerjide yüzde 15.68, sermaye malında yüzde 5.67 yükseliş olarak kaydedildi.

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