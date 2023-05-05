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Ekonomi Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Ekonomi

Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-05-05 15:44:00 -
Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.
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