Dikkat! Stres bu hastalığı tetikliyor

Hiç bitmeyen şiddetli ağrılar, sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da büyük bir sınav demektir. Çünkü hayatın her alanını etkileyen bu ağrılar kişinin günlük yaşantısından sosyal yaşamına ve iş hayatına doğrudan etki eder. Bir türlü geçmek bilmediğinde ise büyük bir strese neden olur. Stresle birlikte daha da şiddetlenen ağrılar tam bir kısır döngüye dönüşür. Stresle arasında direkt bağlantı olan bu ağrılar yani fibromiyalji, depresyondan anksiyeteye kadar birçok psikolojik hastalığı da beraberinde getirir. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, birçok tedavinin çaresiz kaldığı bu hastalıktan kurtulma yollarını anlattı.

Stres kaynaklı ağrılar; fibromiyalji

Kişinin yaşam kalitesini büyük oranda etkileyen fibromyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Sürekli bir türlü geçmeyen ve gezici ağrılar durumunda fibromiyalji düşünülmelidir. Özellikle stres durumlarında şiddetlenme eğiliminde olan bu durum için bir nevi ‘’stres romatizması’’ da denebilir. Fibromiyalji ruhsal gerilimi çok sever. Bu yönüyle maskeli depresyon ve somatizasyon bozukluğu ile çok karışır.

Ağrılar sıklıkla tekrar eder ve en çok kadınları sever

Stres aynı zamanda otonomik sistemi de olumsuz etkileyeceği için bu kişilerde mide barsak problemleri de bulunabilir. Hastaların bir kısmında çocukluk dönemine ait bir fiziksel ya da cinsel taciz hikayesi bulunur. Özellikle kadınlarda daha çok görülür, hastaların 10 da 9’u kadındır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon civarında fibromiyalji hastası olduğunu tahmin etmekteyiz.

Bu hastalığın bir özelliği de ilaçlarla tedavi olmasına rağmen yeni stres oluşturan durumlarda yeniden nüksedebilmesidir. Bu yüzden sanki hastalık hiç tedavi edilmemiş gibi zannedilir. Fibromiyalji de aynı migren ve panik atak gibi zeki ve başarılı kadınları sever. Başarılı olma konusunda tutkulu, mükemmeliyetçi, hassas ve titiz kadınlarda görülür. Sürekli nüksetmesi ile sanki hiç bitmeyen ve tedavi edilemeyen bir hastalıkmış imajı verir.

Ağrıların tetik noktaları nelerdir?

Başın arkası

Omuz üstleri

Üst göğüs

Kalçalar

Dizler

Dirsekler

Belirtileri nelerdir?

Yorgunluk,

Uyku problemleri,

Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk,

Alt karın bölgesinde ağrı,

Uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta zorlanmak,

Baş ağrısı,

Depresif ruh hali,

Kaygı,

Nefes almada zorlanma,

Kulaklarda çınlama,

Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma.

Uyku bozuklukların gizli sebebi fibromiyalji olabilir



Fibromiyalji kas olan her yerde olabileceği gibi, en çok boyun, omuz, göğüs ve sırt bölgesini sever. Gögüs ağrıları yüzünden kalp hastalığı gibi algılanabilir. Fibromiyaljide adale sertleşmesi de olur bu yüzden ağrılı bölge hareket ettirildiğinde sesler çıkabilir. Fibromiyalji, direkt stresin oluşturduğu bir tablo olduğu için beraberinde uyku bozuklukları da sık görülür. Uyku dengesizliğinin olmadığı kişiler tedaviye çok daha iyi cevap verir. Fibromiyalji ağrılı bir sendrom olmasına rağmen, sadece ağrı kesiciler ve adale gevşeticilerle düzeltilmesi mümkün değildir. Beraberinde anksiyete giderici ilaçlar ya da antidepresan ilaçları verilmelidir. Kişide stres oluşturan faktörleri bir bir tespit edip, bunlar elimine edilmelidir.

Nasıl tedavi edilir?

Aslında stresle başa çıkma mekanizmalarında bir aksama vardır. Dış dünyadan gelen problemler ve fiziksel gerilim, romatizmal bir sürece dönüştürülerek rahatlama sağlanır. Hastalar tanı konmadan önce hastane hastane dolaşır hatta diğer aile bireyleri veya hekimler tarafından hastalık hastası olarak da düşünülebilir.

Psikolojik destek ve ilaçlarla ya da stres unsurlarının ortadan kalkması ile düzelme sürecine girmesi, onu hastalık hastalığı tablosundan ayırır. Tedavide magnetoterpi, biofeedback, lokal fizik tedaviler, hipnoterapi, akupunktur, lokal enjekisyonlar, kognitif davranış terapileri ve masaj çok kullanılır. Ancak en etkili unsur stres faktörlerinin uzaklaştırılması ve stres eşiğini yükselten ilaçlardır.