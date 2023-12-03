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Yerel Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor
Yerel

Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-03 12:12:00 -
Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor

Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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