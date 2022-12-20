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Dünya Dikkat: Çin'in 'Gizli polis merkezleri' dünyanın her yerinde!
Dünya

Dikkat: Çin'in 'Gizli polis merkezleri' dünyanın her yerinde!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun, Çin'in "deniz aşırı polis karakollarından" birine, farkında olmaksızın ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 11:29:00 -
Dikkat: Çin'in 'Gizli polis merkezleri' dünyanın her yerinde!

Japonya Dışişleri Bakanlığı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekillerine, İspanya merkezli bir insan hakları örgütüne ait raporu sundu.

Raporda, Tokyo'nun, "yurtları dışında Çin vatandaşlarını izleyen ve tehdit eden bir polis karakoluna, farkında olmadan ev sahipliği yaptığı" kaydedildi. Buna göre Tokyo, Çin'e ait "karakollara" ev sahipliği yapan, 53 ülkedeki 102 lokasyondan birini oluşturuyor.

Kyodo'nun haberine göre, rapor sonrası Japonya, Çin'e, "Japon ulusal egemenliğini ihlal edebilecek faaliyetlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" aktardı.

Haberde, raporda kayda geçen "karakolun", Çin'in Fucien bölgesindeki Fucou Kamu Güvenliği Bürosunca kurulduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Çin'in Ciangsu bölgesindeki Nantong Kamu Güvenliği Bürosunca kurulan diğer bir "karakolun", Japonya'nın henüz bilinmeyen bir bölgesinde faal olduğu ifade edildi.

Örgütün eylül ayındaki raporunda ise Çin'in büyük bölümü Avrupa ülkelerinde bulunan 53 "karakolun" adli soruşturmaları yürütmek, muhaliflere gözdağı vermek ve iade anlaşmalarında öngörülen prosedürlerin dışında suçluları ülkeye dönmeye ikna etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

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Yorumlar

karakol

Ya cia, mossad, mı6..?
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