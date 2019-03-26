Dikkat çeken Suriyeli açıklaması: Bizim misafirlerimiz, fakat...

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuştu.

Özkök'ün İstanbul'daki Suriyeli mülteciler konusundaki sorularını cevaplayan Binali Yıldırım, mültecilere geçici statü verildiğini, ülkelerinde düzen sağlandığı zaman Suriyelilerin geri gideceklerini belirtti. İstanbul'un asayişini korumak adına da kesin konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Açıkça söylüyorum, isterseniz şu sözümü manşet yapın. Bu insanlar bizim misafirimizdir. Ancak kuralları biz koyarız. Bir güvenlik problem oluştururlarsa, İstanbullunun huzurunu herhangi bir yerde, herhangi bir ilçede veya mahallede bozan olursa hemen kulaklarından tutar göndeririz. Yani bu konuda en ufak bir müsamahamız yok. Yani, tabiri caizse dağdan gelip bağdakini kovacak bir pozisyona girmelerine asla izin vermeyiz."