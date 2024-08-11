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Dünya Dikkat çeken sonuçlar! İşte ABD'den gelen son seçim anketi
Dünya

Dikkat çeken sonuçlar! İşte ABD'den gelen son seçim anketi

Yeniakit Publisher
2024-08-11 11:26:00 -
Dikkat çeken sonuçlar! İşte ABD'den gelen son seçim anketi

Son yapılan ABD Başkanlık seçimi anketinde dikkat çekici bir sonuç elde edildi. Kamala Harris, zaferin anahtarı olarka görülen "salıncak eyaletler"de Donald Trump'a yaklaşık 4 puan fark attı.

ABD'deki son başkanlık seçimi anketi, siyasi arenada büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

SALINCAK EYALETLERDE KAMALA HARRIS-TRUMP YARIŞI

Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların başkan adayı olarak öne çıkan Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi, beklenmedik bir şekilde yön değiştirdi.

New York Times ve Siena College tarafından gerçekleştirilen anket, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin kritik bir öneme sahip "salıncak eyaletler" olarak bilinen Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya'daki seçmenlerin eğilimlerini ortaya koydu.


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HARRIS, TRUMP'A 4 PUAN FARK ATTI

5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket, Demokrat aday Harris'in bu eyaletlerde yüzde 50'lik bir oy oranıyla, rakibi Trump'ı yaklaşık 4 puan farkla geride bıraktığını gösterdi.

Bu sonuç, özellikle kararsız seçmenlerin belirleyici olduğu bu eyaletlerde seçim sonucunu önemli ölçüde etkileyebilecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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