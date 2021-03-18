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Gündem Dikkat çeken paylaşım! HDP'ye açılan davanın ardından CHP'ye işaret etti
Gündem

Dikkat çeken paylaşım! HDP'ye açılan davanın ardından CHP'ye işaret etti

Gazeteci Yazar Hikmet Genç, HDP'ye açılan kapatma davasının ardından dikkat çeken bir ifade kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:02:00 -
Dikkat çeken paylaşım! HDP'ye açılan davanın ardından CHP'ye işaret etti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kapatma davası açılmasının ardından Gazeteci Yazar Hikmet Genç, CHP'yi bekleyen zor günlere işaret etti.

Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Genç, en has müttefikine açılan kapatma davası nedeni ile CHP'yi zor günlerin beklediğine işaret etti.

Hikmet Genç'in konu ile ilgili tweeti şöyle:

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Yorumlar

Earphone

sıkılsınlar sıkılsınlarki kendilerinede sıra geleceğinin idrakine varsınlar, müptezel cahil gürüh.
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tamer

Zaten chp nin kardes partisi ayni izada hdp degilmi. Kilictaroglu başardı
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