Dikkat çeken paylaşım! HDP'ye açılan davanın ardından CHP'ye işaret etti
Gazeteci Yazar Hikmet Genç, HDP'ye açılan kapatma davasının ardından dikkat çeken bir ifade kullandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kapatma davası açılmasının ardından Gazeteci Yazar Hikmet Genç, CHP'yi bekleyen zor günlere işaret etti.
Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Genç, en has müttefikine açılan kapatma davası nedeni ile CHP'yi zor günlerin beklediğine işaret etti.
Hikmet Genç'in konu ile ilgili tweeti şöyle: