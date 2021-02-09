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Sağlık Dikkat çeken koronavirüs iddiası
Sağlık

Dikkat çeken koronavirüs iddiası

Fransız bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, antidepresan ilaçlarının koronavirüsün etkisini zayıflattığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:18:00 -
Dikkat çeken koronavirüs iddiası

Molecular Pyschiatry dergisinde çıkan araştırmada, Fransa’daki bazı inceleme ve deneyler mercek altına alındı. Ortaya atılan savın bilimsel olarak kesin kanıtlanmadığına özellikle dikkati çekilen araştırmada, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin, Covid-19 virüsünün şiddetini düşürebileceği ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Paris’te psikiyatr olarak çalışan doktor Nicolas Hoertel, görev yaptığı hastanede tedavi altındaki Covid-19 hastalarının, çok azının psikiyatri sorunları olması üzerine geçen yıl mart ayında söz konusu araştırmayı başlattı ve depresyona karşı alınan ilaçlardaki etkin kimyasal maddelerle (molekül) Covid-19 hastalığı ile mücadeledeki paralelliği araştırmaya başladı.

Fransız doktor, 7 bin Covid-19 hastası üzerinde yaptığı araştırma sonucunda depresyon ilacı alanların, bu grubun içinde çok az yer yuttuğu ve depresyon ilacı alıp da yoğun bakıma kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının diğerlerine göre yarı yarıya daha düşük olduğunu tespit etti.

Araştırma ilerletildiğinde, bütün depresyon ilaçları olmasa bile, Prozac adı altında piyasada satılan ve fluoksetin de aralarında olmak üzere içerdiği 5 molekül sayesinde, bazı depresyon ilaçlarını alanların, Covid-19’u sert bir şekilde geçirmelerinin önüne geçildiği ortaya çıktı.

Araştırmada, ABD’de yürütülen deneylerin de, bu moleküllerin Covid-19’u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğunu işaret edildi.

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