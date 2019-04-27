Dikkat çeken iddia: Her şey Selman- Kushner görüşmesinden sonra başladı

2017 yılında Suudi Krallık makamları tarafından tutuklanan Suudi vaiz Selman El Awda'nın oğlu araştırmacı-yazar Abdullah, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, kamuoyunu temsil etmiyor ve meşruiyeti yok" dedi.

Araştırmacı-yazar Abdullah, Selman'ın Trump'ın damadı Kushner ile İngiltere'de gizlice görüşmesinden sonra ülkesinde tutuklama kampanyası başlattığını açıkladı. Savcıların babasına ölüm cezası istediğini belirten Abdullah, babasının yetkililere meydan okumaktan suçlu olduğunu belirtti.

Birçok vahşete imza atan Suudi Kraliyet Prensi Muhammed Bin Selman'ın halk tarafından seçilmediğini ve kamuoyunu temsil etmediğini belirten Abdullah, “Meşruiyeti olmadığını çok iyi biliyor. Bu nedenle, bu tür bir yöneticinin görevine devam etmesi, ülkesinin dışından destek gerektiriyor” dedi.

"Selman'ın uygulamalarına sessiz kalınması utanç verici"

Georgetown Üniversitesi'nde Müslüman-Hristiyan Anlayış Merkezi Kıdemli Üyesi olan araştırmacı-yazar Abdullah, Orta Doğu Enstitüsü'nden ABD yönetimine, Prens Selman yönetiminin Suudi Arabistan'daki uygulamalarını ele almaları ve bu ülkedeki insan haklarını korumak için mücadele eden aktivistleri, düşünürleri, ekonomistleri ve diğer grupları davet ederek görüşlerinin alınmasını istedi.

Öte yandan Abdullah, Suudi Arabistan'da her geçen gün kötüye giden insan hakları konusunda Batılı ülkelerin sessiz kalması ve Veliaht Prens Selman'a desteklerini sürdürmesinin utanç verici olarak yorumladı.

Suudi araştırmacı Abdullah, Washington'un Muhammed Bin Selman'a desteğinin Krallığın gücünü korumak için hayati önem taşıdığına inandığını söyledi.

"Kushner, Selman ile İngiltere'de gizlice buluştu"

Suudi Veliaht Prensi Selman'ın politikalarını uygulamak için, ABD'li hükümet yetkilileriyle, özellikle de Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile yakın ilişkilerini kullandığını belirten Suudi araştırmacı Abdullah; Kushner'in 2017 Ekim ayının sonunda İngiltere'yi gizlice ziyaret ederek, Prens Selman ile bir araya geldiğini söyledi.

Araştırmacı-yazar Abdullah, bu görüşmeden sonra Suudi Veliaht Prensi'nin, ülkesinde prensler, iş adamları, bilim adamları ve diğerlerinin yolsuzlukla mücadele adı altında tutuklama kampanyası başlattığını belirtti.

Abdullah El-Awda, Suudi Arabistan'da muhaliflere karşı başlatılan tutuklama kampanyasından bir yıl sonra Trump'ın damadı Jared Kushner'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra bütün dünyanın tepkisine rağmen Suudi VeliahtPrensi Selman ile temas kurduğunu söyledi.

Abdullah El-Awda, Kushner ile Veliaht Prens Bin Selman'ın ortak çıkarları olduğunu belirterek; Kushner'in ise bu ilişkiyi ABD'nin Ortadoğu'daki barış planını geliştirmek için kullandığını söyledi.