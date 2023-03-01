Dikkat çeken EYT açıklaması!
EYT yasa düzenlemesi, TBMM Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazeteci Zafer Şahin, yaşanan gelişmenin üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa düzenlemesi, TBMM Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazeteci Zafer Şahin, yaşanan gelişmenin üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"EYT hayırlı uğurlu olsun. 99 depreminden sonra maaş ödeyememe kaygısıyla çıkarıldı.. 2023 depreminden sonra 34 milyar dolarlık hasara rağmen EYT sorun olmaktan çıkarıldı. Bu Türkiye’nin “Yıkılmadım, ayaktayım” mesajıdır.."
Ekonomi
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