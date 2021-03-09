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Ekonomi Dikkat çeken araştırma! Türkiye Avrupa'da ilk sıraya yerleşti
Ekonomi

Dikkat çeken araştırma! Türkiye Avrupa'da ilk sıraya yerleşti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Türkiye dünyada kripto para kullanan ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 11:19:00 -
Dikkat çeken araştırma! Türkiye Avrupa'da ilk sıraya yerleşti

Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paraların medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında, yazılı basın ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar, 55 binden fazla haberle gündeme oturduğu saptandı. İlk kripto para bitcoin ise45 bin 498 habere konu olurken, son günlerde yükselen değerinin yanı sıra dolandırıcıların da gözdesi haline gelmesi oldukça konuşuldu. Geçtiğimiz ay ise değerinin bir trilyon dolar üzerine çıktığı görülen Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi bekleniyor.

Türkiye Avrupa birincisi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre de dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke Nijerya oldu. Türkiye ise kripto para kullanan ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi.

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