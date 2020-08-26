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Teknoloji Dikkat çeken araştırma! 'Bakteriler gezegen değiştirebiliyor'
Teknoloji

Dikkat çeken araştırma! 'Bakteriler gezegen değiştirebiliyor'

Bakterilerin uzayda senelerce hayata tutunabildiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, uzaydaki yaşam formlarının gezegen değiştirebildiği görüşünde...

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:07:00 -
Dikkat çeken araştırma! 'Bakteriler gezegen değiştirebiliyor'

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dış yüzeyinde bilim insanları tarafından araştırma yapıldı.

Bakterilerin uzayda senelerce hayatta kalabildiğini belirleyen araştırmacılar, bu keşfin uzaydaki yaşam formlarının gezegenler arası yer değiştirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Üç sene sürdüğü belirtilen deneyde yüzeye yerleştirilen ‘Deinococcus radiodurans’ adlı bakterilerin uzayda üç seneye kadar hayata tutunabildiği ortaya çıktı.

Koloniler oluşturuyorlar

Hayatta kalmak için en az 0.5 mm’lik koloniler oluşturan mikroplar, uzaydaki yüksek radyasyon seviyeleri ve aşırı soğuğa direnç gösteriyor. Yüzeyde kalanların ise yüzeyde kalan mikroplar olduğu belirtildi. Böylelikle altta kalan mikropların hayata tutunması için koruyucu bir tabaka oluşturulması için gerçekleşiyor.

Araştırmada yapılan tespitler mikropların, kümelenerek Dünya ve Mars ya da evrenin herhangi bir yeri arasında seyahat yapabileceğini ve canlı kalabileceğini ortaya koyuyor.

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