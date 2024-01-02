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Yaşam Dikkat büyük tehlike! Elinde bu üründen olanlara çağrı
Yaşam

Dikkat büyük tehlike! Elinde bu üründen olanlara çağrı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 15:51:00 -
Dikkat büyük tehlike! Elinde bu üründen olanlara çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu fare görünümlü taşınabilir armatürün güvensiz olduğu tespit edildi. Can ve mal güvenliği açısından ürün hakkında toplatılma kararı alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü, can ve mal kaybının önüne geçilmesine yönelik yaptığı denetimler sonucu bir ürün hakkında piyasadan toplatılma kararı aldı. Fare görünümlü taşınabilir armatürün tehlike oluşturduğunun tespit edilmesi üzerine satışının yasaklanmasının ardından piyasada bulunan diğer ürünlerin de toplatılıp bertaraf edilmesi kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca güvensiz olduğu tespit edilerek can ve mal güvenliği açısında tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan taşınabilir armatürün piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27.09.2023 tarihli ve 5045623 sayılı İdari Yaptırım Kararı ile karar verilmiştir. Söz konusu ürünü satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri Ahmet Yesevi Mahallesi Hürriyet Caddesi No:25/D Nilüfer/Bursa adresine, düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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