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Ekonomi Dikkat! Altın için mühim ikaz
Ekonomi

Dikkat! Altın için mühim ikaz

Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, altına yatırım yapmak isteyenlere, "Bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin" ikazında bulundu. Kayaer, altının her zaman uzun vadede kazandırdığını, sene içerisinde düşüşler, yükselişler olduğunu, ancak bu zamana kadar altın yatırımcısının hep kazandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:26:00 -
Dikkat! Altın için mühim ikaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haberlerinden etkilenen altın piyasasında, geçtiğimiz aya göre yüzde 15 düşüş meydana geldi. Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, konu ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Kayaer, 1 ay önce yükselişte olan altın fiyatlarının, şimdilerde ise gerilediğini belirtti. Kayaer, altında 1 aylık süre içinde yüzde 15’lik düşüş olduğunu, düşüşte, virüse karşı bulunan aşının etkisinin olduğunu söyledi.

Kayaer, aşı bulununca altının değerini kaybettiğini ifade etti. Bütün dünyada altının zirvede olduğunu, Türkiye'de de doların yüksek olması nedeniyle altının yükselişte olduğunu, yatırımcıların pandemi döneminde müthiş şekilde altına yönlendiğini kaydeden Kayaer, bütün iyimserliklerin yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altının düşüşe geçtiğini bildirdi. Kayaer, "Yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşlar oldu. Hepsinin şuan için yüzde 15’lik kayıpları var ama ellerinden altını da çıkaramıyorlar." dedi.

Altına yatırım yapmak isteyenlere, "Bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin" ikazında bulunan Kayaer, altının her zaman uzun vadede kazandırdığını, sene içerisinde düşüşler, yükselişler olduğunu, ancak bu zamana kadar altın yatırımcısının hep kazandığını söyledi.

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