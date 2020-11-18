Dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Kıdemli Piyasa Analisti açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik etkileri her geçen gün devam ediyor. Aşı haberlerinin geçtiğimiz hafta gelmesi ile altının ons fiyatı 1900 doların altına inerek, bir süre yatay seyir izledi. Pandeminin ikinci dalgasını önlemek için yapılan çalışmalar, mavi teşvik paketi, ABD seçimleri derken piyasalar oldukça hareketli günler yaşadı. Altın fiyatları ne olacak araştırması yapan yatırımcılar, aşı haberlerinin ardından birçok ülkede koronavirüs yasakları da başlayınca altın fiyatları tahminlerini araştırmaya başladı. Peki aşının bulunması, altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Edward Moya: Altın fiyatları yükselecek

Türkiye'de alınan kararlarda 20 Kasım itibari ile bazı yasaklar için düğmeye basılırken, ABD'de artan vakalardan dolayı bazı eyaletlerde kısıtlamalar başlarken piyasa aktörleri daha fazla mali yardım gelmesini beklemeyi sürdürüyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi salı günü Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a teşvik paketi görüşmelerini tekrar başlatmayı teklif etti. Bu süreçte McConnell güdümlü bir paket talebine devam ediyor.

19 Kasım Merkez Bankası faiz kararının ardından yerel piyasalarda hareketlilik olur mu araştırılırken, küresel piyasalardaki durumu değerlendiren Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, altın fiyatlarının yükseleceğine işaret etti.

Moya yaptığı açıklamada, ABD'nin her köşesinde karantina önlemlerinin artırıldığını belirtirken Senato’nun yeni bir mali teşvik paketi çıkaracağına dair hiçbir açıklama yapmamasına rağmen, altın fiyatları beklentisini zor da olsa yükselecek yorumu ile değerlendirdi.