Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında yaşanan düşüşlerin düzeltme hareketinin bittiğine işaret olduğunu söyledi.

"Altın fiyatları her an hızla yükselebilir"

Memiş, şahsi YouTube sayfasında yaptığı paylaşımında aylık kapanışa yönelik yaptığı değerlendirmelerde, altın fiyatlarının her an hızla yükselebileceğini belirtti.

milligazete'nin haberine göre; geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşten sonra haftalık açılışta da satış baskısının devam ettiğini ifade eden Memiş, bu durumun mühim destek seviyelerinden dönerek gram altın ve ons altın fiyatını yükseltebileceğini söyledi.

"Bu gerilemelerin, ansızın sert yükselişlere yerini bırakacağını söyleyebiliriz"

"1.800 dolar seviyesinin kader noktası olduğunu ve 1.765 dolar seviyesine kadar düşebileceğini ifade etmiştim. Bu seviye test edildiğine göre, artık emtia fiyatlarının psikolojik destek seviyelerine indiğini söyleyebiliriz." diyen Memiş, "Emtia fiyatları 3 haftadır düşüş trendini devam ettiriyor ve bir düzeltme de bu süreçte yaşanmadı. Altın fiyatlarını destekleyici gelişmelere rağmen, emtia fiyatlarında yaşanan bu gerilemelerin, ansızın sert yükselişlere yerini bırakacağını söyleyebiliriz. O yüzden, eğer elinde fiziki olarak veya banka mevduatlarında emtia bulunduranlar varsa, kesinlikle satmamalarını tavsiye ediyoruz. Bugünlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu da anımsatmak isterim." ifadelerini kullandı.