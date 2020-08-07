Dijitalde bir dünya üniversitesi, sağlıklı ve yaşayan kampüs KTO Karatay Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi, ismini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve bu toprakların ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden aldı. 1882 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odasının Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında yeniden kuruldu. KTO Karatay Üniversitesi bugün 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüde yürütülen toplam 73 programla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor.

9.000’e yakın öğrencisi, 400 akademisyeni ve 4.000’e yakın mezunu ile bir dünya üniversitesi olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşan KTO Karatay Üniversitesi, bu hedefini fiziki ve beşerî yatırımları ile daha da sağlamlaştırıyor.

KTO Karatay Üniversitesi’nde yeni bölüm ve programlar açılırken iş dünyası ile istişare toplantıları yapılarak, sektörlerin talep ve beklentileri dikkate alınarak adımlar atılıyor. Örneğin Türkiye’de lisans düzeyinde ilk kez KTO Karatay Üniversitesi tarafından açılan Enerji Yönetimi ile İslam İktisadı ve Finans bölümleri, geleceğin meslekleri arasında yer alıyor. KTO Karatay Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesinden Tıp Fakültesine, Pilotajdan Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne dek aday öğrenciler için geniş bir program yelpazesi bulunuyor.

ÇAĞIN MESLEĞİ “PİLOTAJ” KTO KARATAY’DA OKUNUR

2019-2020 akademik yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümünü açarak ilk öğrencilerini almanın heyecanını yaşayan KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’de planör eğitimiyle, kendi uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını da elinde bulunduruyor.

KTO Karatay Üniversitesi, havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk 3 üniversiteden biri olmak için var gücüyle çalışıyor. Örneğin, üniversitenin kendi filosu bünyesinde bulunan ve Türkiye’de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçaklarıyla, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek amaçlanıyor.

PLANÖR EĞİTİMİ VEREN TEK ÜNİVERSİTE

Türkiye’de yalnızca KTO Karatay Üniversitesi’nde uygulama eğitimleri planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot adayı, uçağa göre çok daha üst düzey kumanda becerisi gerektiren planör kullanımında kumanda becerilerini geliştiriyor. Pilot adaylarının piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacaklarını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırıyor. Pilotaj öğrencileri, riskli duruma yaklaşan veya giren uçağın hangi kumandalar ve koordineli kullanımla kurtarılacağını öğreniyor.

ÇEVRECİ ÜNİVERSİTE

KTO Karatay Üniversitesi, sürdürülebilirlik, kolay ulaşım açısından Türkiye’nin en nadide üniversiteleri arasında yer alıyor. Dünyadaki saygın üniversitelerin kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, “Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralamasında” KTO Karatay Üniversitesi, dünyada 607, Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri arasında ise 10. sırada yer alıyor.

YÖK “Vakıf Yükseköğretim Kurumlar 2019 Raporu’nda” KTO Karatay başarısı

KTO Karatay Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan ve Türkiye’deki vakıf üniversitelerine yönelik geniş bir bakış açısı sunan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu’na” göre bursluluk oranları, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi başarı puanları ve araştırma bütçelerine ayırmış olduğu pay ile Türkiye’nin en nitelikli vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor.

BURSLULUK ORANLARINA GÖRE 69 ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE 5. SIRADA

Öğrenciye sunduğu çeşitli burs imkânları ile başarıyı daima ödüllendiren KTO Karatay Üniversitesi, “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu”nda yüzde 18 tam burslu öğrenci kontenjanı oranı ile “Bursluluk Oranlarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 69 üniversite içerisinde 5. sırada yer alıyor.

KTO KARATAY HUKUK, EN BAŞARILI HUKUK FAKÜLTELERİ ARASINDA

Türkiye’de adliyeye en yakın hukuk fakültesi olma, duruşma salonu uygulamaları ve nitelikli akademik kadrosu ile hukuk eğitimini sürdüren KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu’nda” yer alan “YKS Başarılarına Göre Hukuk Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri” kategorisinde 33 üniversite arasında 8. sırada bulunuyor. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğrencilerine “Hukukta Gözlem Projesi” ile mezuniyet sonrasında staj yapacakları alanları belirlemeleri adına henüz öğrenim görürken savcı, hâkim veya avukat kimliklerini tanıma ve iş başında gözlem yapabilme imkânı sağlıyor.

TIP FAKÜLTESİ BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 13. SIRADA

Tıbbi alanda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama ihtiyacını karşılamak ve desteklemek üzere Türkiye’nin en başarılı sağlık kuruluşlarından olan Medicana Sağlık Grubu ile yürütülen iş birliği protokolü, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni daha da özel kılıyor. Son teknoloji ile donatılmış modern laboratuvarlar ve dersliklerde öğrencilerine her türlü imkânı sunan KTO Karatay Üniversitesi, “YKS Başarılarına Göre Tıp Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında da 13. sırada yer alıyor.

Dijitalde bir dünya üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla her zaman olduğu gibi Koronavirüs sürecinde de gerekli tedbirleri alarak, hijyen ve sanitasyona yönelik uygulamaların, yüksek seviyeli yönetim sistemi çerçevesinde ele alınmasını sağladı.

Koronavirüs, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da büyük ve hızlı bir değişime neden oluyor. Uzaktan eğitimde Türkiye’deki en güçlü altyapılardan birine sahip olan ve bazı dersleri uzun zamandır uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere sunan KTO Karatay Üniversitesi, uzaktan eğitim kapsam ve kapasitesini pandemi sürecinde daha da genişletti. Bahar dönemi akademik takviminde yer alan 1.601 dersin 1.350’si, yani derslerin yaklaşık %85’i senkron (canlı) olarak yürütüldü ayrıca öğrencilere, derslerin %100’ünü kayıttan tekrar (asenkron) izleyebilme fırsatı sunuldu.

Koronavirüs nedeniyle seminer ve konferanslara ara vermeyen ve bu etkinlikleri dijitale taşıyan KTO Karatay Üniversitesi, öğrencileri, üniversite adayları ve tüm vatandaşlar için sağlık, psikoloji, ekonomi, kültür ve diğer başlıklarda webinarlar düzenledi.

KTO Karataylı öğrencilerin evde kaldıkları sürede, kişisel gelişimlerine ve kariyer hedeflerine de destek olabilmek adına Kariyer Gelişim Ofisi tarafından Online Kariyer Sohbetleri başlatıldı. Sektörün önde gelen isimleriyle gerçekleştirilen sohbetlerde KTO Karataylılar, farklı isimlerin kariyerlerine dair tecrübelerini dinleme fırsatı yakaladı.

Dijitalleşmeyi üniversitenin her alanına yansıtmayı hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerin ve tüm vatandaşların evde kaldıkları süreçte daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri amacıyla Dijital Kültür Sokağı etkinliklerini başlattı. Kültür, sanat, spor ve bilim dünyasının sevilen isimleri üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen etkinliklere katılarak, tecrübelerini paylaştı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Araştırma faaliyetlerinde öncü üniversite

Araştırma konusunda akademisyen ve öğrencilerini daima destekleyen, onların ufkunu açacak yenilikleri üniversite bünyesine katan KTO Karatay Üniversitesi, “Toplam Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 68 üniversite içerisinde 8. sırada yer alarak araştırma faaliyetlerine verdiği önemi de gösteriyor.

KTO Karatay Üniversitesi, tarım ve sanayi kenti Konya’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş fi nansmanıyla gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi’ni hayata geçiyor.

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencileri mezun olduğunda iş arayan değil, işte aranan ve iş kuran mezunlar yetiştiriyor. Öğrencilere, üniversiteye kayıt olduktan sonra akademik danışmanlarının yanında sektörden de bir danışman atanıyor.