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Dijital dünya sosyal fobiye yol açıyor

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocukların küçük yaşta cep telefonuyla tanışmasının bağımlılığa, ilerleyen dönemde ise dijital dünyayla bağlantılı olarak sosyal fobiye yol açabildiğini söyledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:23
Dijital dünya sosyal fobiye yol açıyor

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda, bilgisayar ve televizyonun "ucuz bakıcı" gibi görüldüğünü söyledi.

Küçük yaştaki çocukların eline cep telefonu verildiğini anımsatan Tarhan, "Çocuk onunla oynarken anneler rahat ediyor ama bu durum ilerde çocuklarımızı birer bağımlı hale getiriyor." dedi.

Tarhan, ilkokul döneminde yaşanan sıkıntıların ergenliğe de yansıdığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Gençlerin, odasına kapanıp aile bireyleriyle bile iletişim kurmaması veya ebeveynleri dışında sosyal hayata karışmak istememesine neden olan sosyal fobinin altında yatan neden dijital dünya. Sosyal fobisi olan çocuklar göz teması kurmaz, bildiği halde sınıfta parmak kaldırmaz, öğretmen soru sorduğunda yüzü kıpkırmızı olur, sesi titrer ve heyecanlanır."

"Sosyal ve psikolojik izolasyon tespit edilen çocuklar dünyadan kopuk yaşıyor"

Sosyal kaygıya sahip olan çocukların toplum içerisinde bulunmak istemediği için aşırı kaygıya maruz kaldığını aktaran Tarhan, "Sosyal fobi, bizim kültürümüzde 'efendilik' olarak kabul edilen ve 'vur ensesine, al ekmeğini' şeklinde anlatılan aslında utangaçlık duygusu ve kaygısı olanlarda gördüğümüz durumdur." ifadesini kullandı.

Tarhan, tek ilgi alanı bilgisayar olan çocukların, arkadaşları olmadığı için ders dışında sadece bilgisayarla ilgilendiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili Manchester Üniversitesinde 55 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıldığını aktaran Tarhan, çalışmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"16-24 yaş arası grubundaki kişilerde sosyal ve psikolojik izolasyon tespit edilmiş. Sosyal ve psikolojik izolasyon tespit edilen çocuklar dünyadan kopuk yaşıyor. Öyle ki bütün dünya genelinde 'Evliliğe ne gerek var, ev alıp ömür boyu borç mu ödeyeceğim, dini, milli ve ideolojik aidiyetlere ne gerek var' diyen bir gençlik ve nesil geliyor. Bunlara dijital nesil, dijital bağımlılık diyoruz."

"Ailenin desteği çocukları bilgisayardan uzaklaştırıyor"

Tarhan, dijital bağımlılığı olan gençlerin ilgi alanlarını arttırmak gerektiğini vurguladı.

Evde, aileyle zaman geçiriliyorsa problem olmadığını ancak herkes oturduğu yerde bilgisayar veya telefonuyla zaman geçiriyorsa çocuğun da haliyle bilgisayara yöneldiğini anlatan Tarhan, "Ailenin destek ve isteğiyle hep birlikte hareket ederek, sosyal etkinlik, tatil ve gezme gibi ortamlar sağlandığı zaman rahatlama alanı oluşan çocukların ilgi alanları da bilgisayardan uzaklaşıyor." diye konuştu.

Tarhan, sosyal fobi yaşayan kişilerin beyin kimyasının bozulduğunu ve gerekli görüldüğüne uzmanların ilaç tedavisi ve terapi uygulayabildiğini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:23
  1. sosyal fobi
  2. sosyal kaygı
  3. Anadolu Ajansı

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