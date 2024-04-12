Digor Kaymakamı Okatan, trafik uygulamasına katıldı
Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, trafik uygulamasına bizzat katılarak jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Burada sürücülerle de sohbet eden Kaymakam Okatan, Ramazan Bayramı'nı kutladı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kars’ın Digor ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri uygulamalarını sürdürüyor. Kaymakam Hasan Musab Okatan, Soguçkavak Yol Uygulama Noktası’nda bir takım incelemelerde bulundu. Yetkililerden yürütülen uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Okatan, daha sonra jandarma ekipleriyle birlikte yol uygulamasına katıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin bayramı kutladı, bayram şekeri ikramında bulundu.
Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını istedi. Kaymakam Hasan Musab Okatan, bir süre jandarma ekipleriyle sohbet etti ve uygulama noktasından ayrıldı.
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