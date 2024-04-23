Digi4you Projesi'nin "Eğitim, İstihdam ve Gençlik" semineri büyük ilgi gördü

Bilim ve İnsan Vakfı Başkanı Avukat Turan Kıratlı açılış konuşmasında projenin, eğitim ve istihdam dışında kalan NEET gençlerimize ulaşarak, onları dijital çağın becerileriyle donatmayı hedeflediğinden bahsetti.

Digi4You projesi hakkında bilgi veren ve ulaşılan hedeflerden bahseden Proje Koordinatörü Zeynel Abidin Tokuoğlu; OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporlarında ve benzer raporlarda yer alan Türkiye’deki 18-24 yaş arasındaki her üç gençten birisinin NEET olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ülkemizin geleceği olan gençlerin yarınlarına doğru yatırım yapmalaı için Digi4You projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Muharrem Hilmi Özev, dijital alanın kritik önemini ve bu sahadan etkin şekilde yararlanmanın gerekliliğini vurgulayıp, dijitalleşme sürecinde kültürümüzü korurken, akıl ve teknolojiyi birleştirme ihtiyacını da ön plana çıkardığını belirtti.

Doç. Dr. Özev ayrıca, devlet destekli projeler sayesinde dijital dönüşümde büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve kültürel havzamızın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın önemini ifade etti.

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Ümraniye Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstihdam Merkezi Sorumlusu Gökhan Keskin; Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi’nin İstanbul’un 39 ilçesindeki vatandaşlar için geliştirdiği platformla ilgili olarak; platformun işverenlerle iş arayan gençleri en doğru şekilde eşleştirmeyi amaçladığına vurgu yaptı.

Program Digi4You projesinin eğitimlerini başarı ile tamamlayan gençlere sertifika takdiminin ardından sona erdi