Diego Rossi kimdir? Diego Rossi nereli kaç yaşında? Diego Rossi hangi takımda oyadı?

Diego Rossi kimdir? Diego Rossi 5 Mart 1998 taihinnde Montevideo Uruguay’da doğdu. forvet mevkisinde oynayan Uruguaylı futbolcudur. Los Angeles'tan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Diego Rossi nerede oynadı?

1 Eylül 2021 tarihinde satın alma opsiyonuyla birlikte Los Angeles'tan 1 yıllığına kiralandı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 4. hafta oynanan Sivasspor maçında çıktı. 90 dakika sahada kaldı. İlk asistini Giresunspor ile oynanan 6. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'na yaptı.

Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. İlk golünü ise Hatayspor ile oynanan 7. hafta maçında attı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Ligin 8. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta Diego Rossi, Berisha ve Gustavo'ya asist yaptı. 67. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Diego Rossi nereli?

Tam adı Diego Martín Rossi Marachlian olan futbolcunun soyadı anne tarafından Maraş'ta yaşamış olan Ermeni asıllı dedesinden gelmektedir. Bu nedenle Ermenistan millî futbol takımı'ndan davet aldı. Babası ise İtalyan'dır.