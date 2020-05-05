  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Didim’e modern yollar yapılıyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha modern ve kullanışlı yollara kavuşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:39:01 -
Didim’e modern yollar yapılıyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha modern ve kullanışlı yollara kavuşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Didim Belediyesi tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda yolların kalitesini artırmak ve standartını yükseltmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi ve İnönü Bulvarının kesiştiği yerde bulunan Belediye Kavşağı bölgesinin modern ve estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, elverişli hava şartları içerisinde yoğun bir tempoyla başlatmış olduğu yol bakım ve yenileme çalışmaları tamamladı. Çalışmaların ardından Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol ve kavşak bölgesinde peyzaj çalışmaları gerçekleştirerek, estetik bir görünüm kazandırdı.


İlk günden bu yana çalışmaları titizlikle inceleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Belediye Kavşağı bölgesinde yapmış olduğumuz yenileme çalışmalarımız sona erdi. Yenilenen Kavşak hem ulaşımı rahatlatıp hem de estetik ve modern bir görünüme kavuştu. İlçemizin tüm mahallelerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı