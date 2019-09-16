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Didim’de kadın hakları masaya yatırıldı

Didim Kıbele Derneği organizasyonunda “Saldırı altındaki kadın hakları ve Güncel riskler” konulu bir panel düzenledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:28
Didim’de kadın hakları masaya yatırıldı

Didim Kıbele Derneği organizasyonunda “Saldırı altındaki kadın hakları ve Güncel riskler” konulu bir panel düzenledi.


Didim Ticaret Odası’nın katkılarıyla Didim Kıbele Derneği organizasyonunda “Saldırı altındaki kadın hakları ve Güncel riskler” konulu panel Ticaret Odası Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu, DİTAB Başkanı ve meclis üyesi Sevinç Karataş, Didim Kıbele Derneği başkanı Nurhan Karabıyıkoğlu ile çok sayıda kadın katıldı.


Panelin oturumu başkanlığını Didim Kıbele Derneği başkanı Nurhan Karabıyıkoğlu ile İzmir Kent Konseyi Kadım meclisi Başkanı Kızbez Aydın yaptı.


“Saldırı altındaki kadın hakları ve Güncel riskler” konusunda bilgiler veren Av. Hülya Gülbahar Türkiye’deki kadın hareketinin son 10 yıla göre daha ileri noktada olduğunu belirterek “Kadın hareketi Türkiye’de her siyasi görüşe karşı mücadele verdi ve vermeye de devam ediyor. Bunun karşılığında somut kazanımlar elde edildi.”dedi.


Türkiye’deki kadın hareketinin Dünya’ya bakıldığında yalnız kaldığını belirterek “Sistem bizi dışarıya atmaya çalışsa da bizler her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların gücü, kadınlarca hissedilmeli. Yapılan bir araştırmada Türkiye’deki kadınlar % 86’sı bağımsız kadın örgütlerine güveniyor. Bu sonuç çok önemli. Farlılıklarımız ve çeşitliliklerimiz var ve buna rağmen ortak ve birlikte mücadelemiz çok önemli.”dedi. Panel soru- cevap kısmı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:28
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