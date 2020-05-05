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Yerel

Didim’de denizdeki kaçak yapıların sonuncusu da yıkıldı

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesindeki, kaçak ve ruhsatsız iskelelerinin yıkım kapsamında son iskele de yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:29:12 -
Didim’de denizdeki kaçak yapıların sonuncusu da yıkıldı

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesindeki, kaçak ve ruhsatsız iskelelerinin yıkım kapsamında son iskele de yıkıldı. Bölgedeki sahil şeridi kaçak yapılar ve iskelelerden arındırılırken, çalışma bölge sakinlerince büyük beğeni topladı


Didim’de Fevzi paşa mahallesindeki kaçak ve ruhsatsız iskelelerinin yıkımı tamamlandı. Geçtiğimiz ay Didim Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün oluru ile Didim Belediyesi ekipleri Fevzi paşa mahallesi sahil bölgesinde kaçak yapılar ile deniz içerisindeki iskelelerin yıkımını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda bölgede son kalan iskele ise kıyıdan uzak kalması sebebiyle yıkım için Belediye Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla yıkıldı. Dalgıç ekipleri ile iş makinelerinin yardımıyla bölgedeki son iskelede denizden kaldırılarak, sahil bandı ve denizin içi tamamen temizlendi.


Fevzi paşa mahallesindeki çalışmaları mahalle sakinlerini memnun ederken, sahil şeridi ve denizde yer alan tüm iskeleler kaldırılarak bölge tamamen halkın ortak kullanım alanı olarak kullanıma açıldı.

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