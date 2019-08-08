Didim’de belediye beton santrali kuruluyor Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile belediye mücavir alanı içerisin de kurulacak santral bölgesine giderek incelemeler de bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Didim Belediyesi bünyesine kazandırılacak beton santralin, belediyenin tüm beton ihtiyacını karşılanmasının amaçlandığı belirtildi.

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