0553 313 94 23

Didim’de belediye beton santrali kuruluyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Didim’de belediye beton santrali kuruluyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.


Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile belediye mücavir alanı içerisin de kurulacak santral bölgesine giderek incelemeler de bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Didim Belediyesi bünyesine kazandırılacak beton santralin, belediyenin tüm beton ihtiyacını karşılanmasının amaçlandığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı
    1. Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı
    2. Arafat’a geri sayım başladı!
    3. Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı
    4. “Üç Taş Bir Duvar, Dört Taş Bir Hane,..
    5. “Biz Atık Değiliz” sergisine yoğun ilgi
    6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    7. Hıghway, bayramda 1,5 milyon kişiyi..
    8. Yabancı terimler bulunan tabelalara..
    9. Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı ile..
    10. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    11. Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler |..
    12. Kazanlı atıksu pompa istasyonundaki..
    13. Aydın Balıkçı Hali’nde yangın
    14. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    15. TİKA’dan Mozambik’te girişimcilik..
    16. Otomobil yol kenarında bekleyen araca..
    17. Sapıksuç örgütü Adnan Oktar'dan..
    18. Kazada ölen gençlerin cenazeleri..
    19. Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız..
    20. Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı”..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru