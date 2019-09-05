Didim Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Didim Belediye Meclisi, 2019 Eylül ayı binci olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Didim Belediye Meclisi, 2019 Eylül ayı binci olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın başkanlığında toplanan mecliste, 5 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilmesine oy çokluğu ile karara bağlanırken, gündemin 2. maddesi olan “Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2019 tarih ve 1868 sayılı ‘Belediyece haczedilen gayrimenkullerin satış komisyonu üyeliği için belediye meclis üyeleri arasından bir kişi seçilmesi” konusu görüşülerek CHP Meclis Üyesi Muammer Kanat oy birliği ile seçildi.

Didim belediye meclisince ilgili komisyonlara havale edilen maddelerin görüşülmesi için Eylül ayı ikinci oturumu 6 Eylül Cuma günü saat 14.30’da toplanması karara bağlandı.

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