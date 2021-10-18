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Medya Didem Arslan Yılmaz'dan 'kurgu' şov! Önce stüdyoya aldı, sonra kovdu!
Medya

Didem Arslan Yılmaz'dan 'kurgu' şov! Önce stüdyoya aldı, sonra kovdu!

Daha önce İSPARK görevlisine önce saldırıp sonra işinden kovduran Didem Arslan Yılmaz, gündeme gelmek için yeni bir şova imza attı. Kanalını "Dingo'nun ahırı" gibi bir duruma düşüren Yılmaz, şiddet uyguladığı gerekçesiyle stüdyoya aldığı bir şahsı kovdu. Didem Arslan Yılmaz'ın bu hareketi, "Programa aldığınız kişiyi araştırmıyor musunuz, yoksa kurgu şov mu yapıyorsunuz?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:31:00 - 2021-10-18 22:33:18

 yeniakit.com.tr 

Show TV ekranlarında sunucu Didem Arslan Yılmaz, 'pes' dedirten bir şova imza attı.

Anıl Güven isimli şahıs, 3 ay önce kendisini terk eden eşi Kübra Güven'i bulmak için programa başvurdu. Didem Arslan Yılmaz'ın başında olduğu program sözde bu şahıs hakkında araştırma yapmadı ve eşini arayan Güven'i programa aldı. 

16 yaşındayken evlenmiş

Bunun üzerine Güven çifti canlı yayında telefonla iletişim kurdu.

Kübra Güven'in evden ayrılma sebeplerini açıklayan Anıl Güven, 16 yaşındayken evlendiğini iddia ettiği eşine şiddet uyguladığını sözde 'itiraf' etti.

8 senedir güya şiddet uygulamış

Anıl Güven, Didem Arslan Yılmaz'ın "Ne yaptın karına?" sorusuna, "El kaldırdım, yalan yok. 8 senedir sürekli yaşandı." sözleriyle yanıt verdi.

"Bana küfrediyordu"

"Ama bana sürekli küfrediyordu..." açıklamasıyla şiddete başvurduğunu söyleyen Anıl Güven'in son sözleri ise Didem Arslan Yılmaz'ı sözde sinirlendirdi.

Didem Arslan Yılmaz, şiddetin bahanesinin olmayacağını belirterek "Öyle şeyler yapmışsın ki, sana nasıl yardımcı olayım ben.

"Sen bir dışarı çık"

Gerçekten başım ağrıdı, sen bir dışarı çık, ben bir Kübra ile konuşayım.

Böyle karşımda şiddeti normalleştirir gibi konuşuyor ya.. Sinirimdem öleceğim, çık dışarı. Böyle sevgi mi olur?" sözleriyle Anıl Güven'i stüdyodan çıkarttı.

Tepkilerin odağındaydı

Geçtiğimiz aylarda Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Doğru düzgün Türkçe konuşsun" ve "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından almıştı. Arslan'ın bu tavrı büyük tepki çekmişti.

Saldırdığı İSPARK görevlisini işten attırmıştı

Didem Arslan Yılmaz ve eşinin İSPARK personeline saldırısı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yılmaz'ın İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile tartıştığı, çalışanın yüzüne tükürdüğü, tartışma sırasında "benim kim olduğumu biliyor musun?" deyip küfür ettiği iddia edilmişti. "Kendimi koruduğum için işten atıldım" diyen mağdur İSPARK çalışanı, 2 yaşında serebral palsi hastası bir oğlu olduğunu hatırlatarak CHP'li İBB'nin, Didem Arslan Yılmaz istediği için haksız bir şekilde kendini işten çıkardığını ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söylemişti.

Dediğini yaptı! Didem Arslan Yılmaz, yüzüne tükürerek saldırdığı İSPARK çalışanını kovdurttu!
Dediğini yaptı! Didem Arslan Yılmaz, yüzüne tükürerek saldırdığı İSPARK çalışanını kovdurttu!

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Dediğini yaptı! Didem Arslan Yılmaz, yüzüne tükürerek saldırdığı İSPARK çalışanını kovdurttu!

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