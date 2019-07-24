Dicle Elektrik'ten 1,6 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ), Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi’nde 1 milyon 600 bin liralık yatırım ile modern bir enerji şebekesi kuracağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, sitenin alçak, orta ve yüksek gerilim yer altı şebekesi ile aydınlatma şebekesinin, eylül ayında tamamlanarak devreye alınacağı kaydedildi.

Yapımının büyük ölçüde tamamlandığı Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ne yapılan yatırımın detaylarına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi’nde 190 işyeri yer alıyor. Proje gereği sitenin enerji hattı tamamen yer altında bulunacak. Site inşaatı sürerken Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından buraya modern bir yer altı şebekesi döşendi. 1,250 kilovat gücünde bir de trafo tesis edilen siteye 20 bin metre orta ve alçak gerilim kablosu döşenirken, 9 adet box pano ve 39 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosu kuruldu. Toplam 1,6 milyon liraya mal olacak yatırım ile ilgili çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı. Dicle Elektrik, yatırım çalışmaları sırasında sitedeki aydınlatma şebekesini de ihmal etmedi. Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar sitesinin gündüz gibi geceleri de ışıl ışıl olması için toplam 156 adet aydınlatma direği dikiliyor. Site eylül ayında faaliyete geçecek."