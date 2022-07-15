Dibi yanmış tavalara kesin çözüm: Kahve! Dibi tutan cezve nasıl temizlenir?

Dibi tutan cezve nasıl temizlenir?

Dibi tutmuş bir cezveyi temizlemek ve eski haline getirmek zor görünse de aslında oldukça kolaydır. Bazen dikkatin dağıldığı anlarda küçük mutfak kazaları olabiliyor. Ocağı kapatmayı unutabilirsiniz veya pişme süresini yanlış hesaplamış olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda farklı yöntemlerle bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz.

Başka işle ilgilenirken ocaktaki yemeği unutmak da en sık görülen mutfak kazalarından biridir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınız zaman temizlemek için bazı önerilere göz atabilirsiniz. Dibi tutan cezve nasıl temizlenir sorunu ile karşılaştığınızda bu sorunla ilgili çeşitli yöntemleri deneyebilirsiniz.

Dibi tutmuş cezve, tencere ve tavaları temizlemek için birçok formül vardır. Dibi tutmuş cezve, tencere ve tavalara yapılan en sonuçsuz hareketlerden biri kesinlikle cezvenin altını, henüz sıcakken elinize geçen herhangi bir malzeme ile hafifçe zarar vermeden kazımaktır.

Dibi yanan tavaları temizlemek oldukça vakit alır. Fakat bunun pratik bir çözümü var: Kahve.

KAHVEYLE DİBİ YANAN TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Dibi yanan tava üzerine bir yemek kaşığı kahve dökün ve süngerle ovalayın. Ardından suyla durulayabilirsiniz. Tertemiz olacaktır.

Diğer yöntemler

Sirke

Yanık izleri çok fazla değilse veya cezvede koyulaşmadan şikayet ediyorsanız sirke ile derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Cezveye 1 su bardağı sirke ekleyin ve kapağını kapatın. Cezveyi 1 gece bu şekilde bırakın.

Ertesi gün sirkeyi boşaltın ve sünger yardımıyla cezvenizi temizleyin. Dibi tutan cezve nasıl temizlenir için temizleme yöntemlerinden biri olan sirke sıklıkla kullanılır. Tencere ve tavalarınızda da rahatlıkla deneyebilirsiniz.

Limon ve Tuz

Kararmış veya yanmış tavanızı temizlemenin bir başka yolu da limon ve tuzun güçlü kombinasyonu sayesinde çok daha kolay! Bu yöntem için için öncelikle yanmış tencereye veya tavaya 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı tuz ekleyip yarım saat boyunca bekletin.

Bu sürenin sonunda zarar vermeyen bir sünger yardımıyla çok fazla bastırmadan ve ovalamadan tencerenizi temizleyin. Cezveyi çok fazla bastırmadan temiz bir süngerle birlikte temizleyin. Ovma, yanık izlerinin çıkarılmasını kolaylaştıracaktır.

Bulaşık Makinesi Tableti

Dibi tutan cezve nasıl temizlenir sorusunda sıradaki yöntem: Bulaşık makinesi tableti

Cezvenizi dolduracak kadar su koyun ve kaynamaya bırakın. Cezvenize bulaşık makinesi tableti veya tozu ekleyin. Kaynar su ekleyin ve cezveyi ağzına kadar doldurun. Bulaşık makinesi tableti veya tozu kullanıyorsanız, şimdi kapak kapalıyken yarım saat beklemeniz gerekir.

Birkaç dakika sonra bir göz atmak isteyebilirsiniz. Lekenin bir kısmının kopup yüzeye çıktığını görebilirsiniz. En az bir saat bekleyin. Bir gecede bırakırsanız çok daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.

Şimdi suyu yavaşça cezvenin etrafında döndürün. Cezvenin altını ve kenarlarını boyayan tortunun yüzeyde yüzdüğünü görmelisiniz. Birkaç kez döndürdükten sonra, suyu yavaşça dökün. Tencereyi temiz suyla durulayın.

Tencerede Çizilmelere Son: Bulaşık Makinesi Deterjanı

Mutfağınız için son derece kullanışlı olan teflon tencereler her ne kadar hasara karşı dayanıklı olarak üretilse de, zamanla oluşan yıpranmalar sonucu özelliğini kaybedebilir. Özellikle misafir ağırlamayı seviyorsanız ve sık sık güzel sofralar kuruyorsanız, tencere temizliği de sizin için önemli olacaktır.

Eğer yanmış ya da kenarları kararmış bir teflon tencereniz varsa ve yanmış teflon tencere nasıl temizlenir diyorsanız bu pratik yöntemi mutlaka uygulamalısınız! Yanmış tencere temizliği yaparken bulaşık makinesi deterjanından faydalanacağız.

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin.

Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin.

Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Yanık kısımların tamamen temizlendiğine emin olduktan sonra tencereye 1 su bardağı karbonat koyun ve üzerine su ilave edin.

Bir gece daha beklettiğiniz tencereyi tamamen temizleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.