Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Her fırsatta erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını belirtirken kendisinin adaylık talebi olmadığını söyledi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonundan hemen sonra ülke genelinde ve İstanbulda mitinglere başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık da basına röportaj veriyor.

Her fırsat bulduğu anda Batı medyasına Türkiye'yi şikayet eden Özel, bu kez İngilizlerin Türkçe yayın yapan BBC Türkçe'sine konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINDA ISRARCIYIZ"

Erken seçim ve adaylık sorularına yanıt veren Özel kendisinin adaylık talebi olmadığını, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını söyledi.

İmamoğlu'nun adaylığının diploma veya başka bir dava ile engellenmesini "darbe" olarak niteleyen Özel, "Bir kere, Erdoğan bir rakipten kaçmanın, adaylığına engel olmanın maliyetini görsün. 'Rakibimi hapse atayım, seçimi kazanayım', bu kabul edilemez. Burası sahra altı ülkesi filan değil." ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU OPERASYONLARININ NEDENİ CHP OPERASYONLARINI NORMALLEŞTİRMEK"

CHP lideri Özgür Özel son dönemde devam eden uyuşturucu ve bahis operasyonlarını da değerlendirdi.

Özgür Özel bu operasyonların temel amacının CHP'ye yapılan yolsuzluk operasyonları normalleştirmek olduğunu söyledi.

Özel, operasyonların ikinci amacın da rejime tehdit görülen kişileri itibarsızlaştırmak" olduğunu iddia etti.

Özel şöyle konuştu:

"Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını (Akın Gürlek), Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı gibi konumlandırıp, böyle bir yetkisi olmadığı halde; onu saray rejiminin muhafızı olarak nitelendiriyor ve yetkilendiriyor.

Muhalif tweetler atan veya iktidara destek açıklamamış 20-30 sanatçıyı alıp götürüyorlar. Sanırsın uyuşturucu baronunu yakaladı. 15 gün sonra sonuç geliyor: 3-4'ünde pozitif, geri kalanda negatif. Peki onun çocuğuna ne olacak? Annesi, babası, yakınları ne olacak? O insanlara müthiş bir itibar suikastı yaptılar."