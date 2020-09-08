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Aktüel DİB'den gazeteci Fatih Altaylı'nın "Yabancı derken!" başlıklı yazısına ilişkin açıklama
Aktüel

DİB'den gazeteci Fatih Altaylı'nın "Yabancı derken!" başlıklı yazısına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:11:28 -
DİB'den gazeteci Fatih Altaylı'nın "Yabancı derken!" başlıklı yazısına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), gazeteci Fatih Altaylı'nın "Yabancı derken!" başlıklı yazısında yer verdiği, "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." ifadelerinin Başkan Ali Erbaş'a ait olmadığını bildirdi.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Altaylı'nın bugün Habertürk internet sitesinde "Yabancı derken!" başlığıyla kaleme aldığı yazıda yer verdiği "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." ifadesinin Erbaş'a ait olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamem iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur."

Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.


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