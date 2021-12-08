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Gündem Diaspor taşı sdece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli
Gündem

Diaspor taşı sdece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı Türkiye ekonomisi için büyük önem arz ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:30:00 -
Diaspor taşı sdece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli

Türkiye'de Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan diaspor taşının elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtildi. Yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gören diaspor taşının en gözde takipçileri ise Hollywood ünlüleri...

 

Muğla'nın Milas ilçesinde 1997 yılından bu yana diaspor taşının önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyada sadece Türkiye'de bulunan değerli taşın elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilirken diaspor taşının renk değiştirme özelliği ise en dikkat çekici yanı.

Taşın önemi

Dünyada diaspor taşı ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Mücevher kalitesinde olan ve renk değiştiren taş ilk olarak sadece Türkiye'de Muğla'da çıkartılıyor. 1970'li senelerde Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlanmaya başlanan diaspor taşı ancak 1990'lı yıllarda dünyada duyulmaya başlıyor. 1990'lı senelerde GIA (Gemological Institute of America) bu konuda dünyada söz sahibi olan kuruluş, bunu bir makalede yayınlıyor ve Type II (ikinci tür) olarak klasifikasyon listelerine ekliyor. Bu şekilde diaspor kristalinden tüm dünyanın haberi oluyor.

Türkiye'de bulundu

Mücevher kalitesindeki c dünya üzerinde sadece Muğla'da bulundu. Taş dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen çok az sayıda kıymetli taşlardan birisi. Diaspor taşı, gün ışığında yeşil olurken, mum ışığında da pembe renk alabiliyor. Bu iki renk taşın renk skalasında iki uç noktadan beliriyor. Pembe ve yeşil arasındaki birçok ton gün ışığına, ortamdaki ışığa hatta bazen üzerinizdeki kıyafete değişebiliyor.

Türk tasarımcı Pınar Öner'in diaspor taşından tasarladığı yüzük Victoria's Secret'ın ünlü isimlerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı.

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