Diagne'nin yeni mesleği şaşırttı!

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı sonrası sözleşmesi geçici olarak feshedilen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ülkesinde ticarete atıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve sahalara dönüşü sezon sonunu bulacak olan 30 yaşındaki golcünün sözleşmesini yabancı kontenjanında yer açabilmek için geçici olarak feshetmişti.

Ülkesinde ticarete atıldı

Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ülkesi Senegal'a dönen Mbaye Diagne başkent Dakar'da ticarete atıldı. Yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda spor ayakkabısı dükkanı açacağını duyurdu.

Spor ayakkabısı mağazası açıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spor ayakkabası magazasının görüntüsünü Diagne, videonun üzerine "Uluslararası KKMD (King Kong Mbaye Diagne) Spor Ayakkabı dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" notunu düştü. Golcü futbolcunun paylaştığı videoda, mağazanın önünde kendi fotoğraflarının yer aldığı da görüldü.

13 Milyon Euro'ya transfer edildi

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 Milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer edilen Mbaye Diagne sarı kırmızılı formayla bu sezon 23 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.