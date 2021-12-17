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Eğitim DHBT sınavı ne zaman yapılacak 2022 MBSTS DHBT sınavı ne zaman?
Eğitim

DHBT sınavı ne zaman yapılacak 2022 MBSTS DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının 2022’de ne zaman yapılacağı bir hayli merak ediliyordu. ÖSYM 2022 MBSTS ve HHDBT sınav takvimini açıkladı. Peki 2022 DİB MBSTS ne zaman yapılacak? DHBT sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-17 12:18:00 - 2021-12-17 12:20:00
DHBT sınavı ne zaman yapılacak 2022 MBSTS DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığının gerçekleştireceği Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için tarih belli oldu.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni açıkladı.

2022 MBSTS DHBT sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı personeline uygulanan "Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)" 3 Nisan 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına ilk defa atanmak isteyen adaylara uygulanan "Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)" ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

DİB MBSTS soru dağılımları

Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz bilgilerine göre konuların dağılımı şu şekildeydi;

1-Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) -5 soru

2-Tefsir -6 soru

3-Akaid ve Kelam -8 soru

4-Fıkıh ve İlmihal -20 soru

5-Hadis -7 soru

6-Siyer ve İslam Tarihi -8 soru

7-Dinler ve Mezhepler Tarihi -6 soru

 

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