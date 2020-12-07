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Eğitim DHBT sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

DHBT sınav tarihi merak ediliyor. Her yıl belirlenen kontenjanlar kapsamında alım yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel alımındaki ilk şartı KPSS sınavına girmiş ve belirlenen puanı elde etmiş olmaktır. DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:28:00 -
DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

DHBT sınav tarihi araştırılıyor. ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Günler öncesinden DHBT için başvuru yapan adaylar da yeni sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

 DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizdeyer vereceğiz.

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