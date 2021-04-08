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Eğitim DHBT sınavı ne zaman? Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumları
Eğitim

DHBT sınavı ne zaman? Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumları

Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına kayıt yaptıranlar merakla sınavın yapılacağı günü bekliyor. DHBT giriş belgeleri ise erişime açıldı. Peki, DHBT sınavı ne zaman? 2020 yılında yapılması gereken Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı hakkında ertelenen DHBT sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:39:00 -
DHBT sınavı ne zaman? Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumları

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına giriş belgeleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

DHBT sınavı ne zaman?

Geçtiğimiz dönemin ertelenen DHBT sınavı da gündeme geldi. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, yeni sınav tarihi araştırılıyor. Ertelenen 2020 DHBT sınavının ne zaman yapılacağı yeni yılla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS'nin 2020 DHBT sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

DHBT nedir?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektirDHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

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