DHBT başvurular ne zaman başlayacak? Diyanet DHBT sınavı ertelencek mi?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuruları ne zaman yapılacak? sorusu da 2020 Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar tarafından merak edilmekte.

DHBT başvurular ne zaman başlayacak?

ÖSYM KPSS DHBT 2020 sınav başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. DHBT geç başvuru tarihi ise 24 Kasım 2020’de yapılacak.

Diyanet DHBT sınavı ertelencek mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alacak imam, müezzin-kayyım, din görevlisi ve diğer diyanet personelinin gireceği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yapılacak. DHBT sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin şuana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuç ÖSYM tarafından 27 Ocak 2021’de açıklanacak.